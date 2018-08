Sahnede gözyaşlarını tutamadı

Ünlü sanatçı Sibel Can, önceki akşam Datça Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Gecede 'Yeni Aşkım' albümünden şarkıların yanı sıra, Türk sanat müziğinin unutulmaz klasiklerini de seslendiren Can, 'Senede Bir Gün'ü söylerken gözyaşlarına hakim olamadı. Annesi ve babasının çok sevdiği eseri seslendirirken çok duygulanan ve ağlayan Can'a seyirciler alkışlarla destek verdi. Can, yaşadığı duygu dolu dakikaları şu sözlerle anlattı: "Senede Bir Gün', annemle babamın çok sevdiği bir şarkıydı. Şarkıyı söylediğimde sahnede onlar aklıma geldi ve ağladım. Böyle özel günlerde, bayramlarda, yıllardır bir tarafım hep mahzundur ama Allah'ın takdiri. Bütün kaybettiklerimizin mekanları cennet olsun." Yaz boyunca verdiği sekiz konserle 40 bin seyirciye ulaşan Can, yoğun istek üzerine Eylül ayı sonunda iki kez daha Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verecek.

