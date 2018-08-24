Sahnelerde bayram coşkusu

'EŞIMIN ELI ÇOK AÇIKTIR'

ŞARKICI Alişan, bayramın ikinci günü Bodrum Voyage'da sahneye çıktı. Alişan'ı dinleyenler arasında hamile eşi Buse Varol da vardı. Sunuculuğunu yaptığı programdan ayrılan Varol, konuyla ilgili "Yapımcıyla anlaşamadık ve devam etmeme kararı aldık" açıklamasını yaptı. Varol, eşi Alişan hakkında yapılan 'cimri' yorumlarının sorulması üzerine ise şöyle konuştu: "Alişan'ın cimri olması gibi bir şey söz konusu değil; eğer öyle olsaydı bayramın ilk gününü çalışarak geçirirdi. Buna inanın; eşimin eli çok açıktır."

'DOKTORUM DİNLENMEMİ İSTEDİ AMA İZLEYİCİME SÖZ VERDİM'

ŞARKICI Sıla, önceki gün Kuşadası Amfi Tiyatro'da konser verdi. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde Sıla, hayranlarına şöyle seslendi: "Biraz rahatsızım, dış kulak iltihabı olmuşum. Doktorum istirahat etmemi istedi ama bu gece için sizinle haftalar öncesinden sözleştik. Aranızda cep harçlığından tasarruf edip bilet alan kardeşlerimiz var, biliyorum. Bu bile benim sahnede olmam gerektiğini gösteriyor. Sahnede olmasam kendimi daha kötü hissederdim inanın." Konserde Sıla, hayranlarının kendisine, ailesinin resmedildiği kara kalem tablo hediye etmesiyle çok duygulandı.

KAYA'DAN BAYRAM HEDİYESİ

ARABESK müziğin sevilen ismi Serkan Kaya, bayramın ikinci günü Bodrum Bardakçı Koyu'nda bulunan Azka Otel'de sahneye çıktı. 'Karagözlüm' şarkısıyla konserine başlayan Kaya, şarkı aralarında seyircilerle sohbet etti. Ünlü şarkıcı, "Yeni klip şarkımı ilk defa sizin için söyleyeceğim. Çok mutluyum, aynı zamanda da heyecanlıyım. Bu da benim size bayram hediyem olsun" diyerek 'Dağların Dumanı' şarkısını seslendirdi.

'EL ELE, YÜREK YÜREĞE OLALIM'

USTA sanatçı Selami Şahin, bayramı Kıbrıs'taki Merit otellerinde kutladı. Bayram boyunca Merit Royal Hotel, Merit Royal Premium Hotel ve Merit Crystal Cove Hotel'in ortak etkinliğinde sahneye çıkan Şahin, esprili ve sempatik tavırlarıyla konukların gönlünü kazandı. Şahin, "Din, dil, ırk ayrımı yapmadan el ele, yürek yüreğe birlik olalım. Biz Adem ile Havva'dan kardeşiz. Sevgi en büyük silahtır. Kurban Bayramı'nız mübarek olsun" diyerek hayranlarının bayramını kutladı.