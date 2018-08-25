Kendall mankenleri kızdırdı!

Kardashian Ailesi'nin üyesi ve podyumların aranan ismi Kendall Jenner
, Love dergisine yaptığı açıklamayla modeller dünyasında tartışma yarattı. 22 yaşındaki Jenner'ın, röportajda "Bir sezonda 30 defileye çıkan veya o modeller ne halt ediyorsa onu yapan biri olmadım hiç" demesi, zor şartlarda çalışan meslektaşlarını kızdırdı. Sosyal medyada Jenner'a tepki gösteren modellerden biri olan Rus Daria Strokous, "O kızların yaptığı şey, yükselmek için
ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymak, aileleri ve kendileri için para kazanmak" ifadelerini kullandı. Litvanyalı model Ginta Lapina ise "Bize hiçbir şey hazır verilmedi. Bulunduğumuz yerde olmak için çok sıkı çalıştık" yorumunu yaptı. Modellerin; Jenner'ınki gibi zengin bir aileden değil, genellikle Somali
, Siberya, Çin veya Tennessee'nin fakir mahallelerinden geldiğini belirten Lapina, "Meslektaşlarınız hakkında küçümseyici yorumlar yapmak, sektörün ihtiyacı olan birliğe katkı sağlamaz" dedi. Kendall Jenner ise yanlış anlaşıldığını savunarak "Niyetim iltifat etmekti ama sözlerim çarpıtıldı. Meslektaşlarıma duyduğum saygının bir ölçüsü yok" açıklamasını yaptı.