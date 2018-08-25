Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Kendall mankenleri kızdırdı!

Kendall mankenleri kızdırdı!

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Kendall mankenleri kızdırdı!
Kardashian Ailesi'nin üyesi ve podyumların aranan ismi , Love dergisine yaptığı açıklamayla modeller dünyasında tartışma yarattı. 22 yaşındaki Jenner'ın, röportajda "Bir sezonda 30 defileye çıkan veya o modeller ne halt ediyorsa onu yapan biri olmadım hiç" demesi, zor şartlarda çalışan meslektaşlarını kızdırdı. Sosyal medyada Jenner'a tepki gösteren modellerden biri olan Rus Daria Strokous, "O kızların yaptığı şey, yükselmek i ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymak, aileleri ve kendileri için para kazanmak" ifadelerini kullandı. Litvanyalı model Ginta Lapina ise "Bize hiçbir şey hazır verilmedi. Bulunduğumuz yerde olmak için çok sıkı çalıştık" yorumunu yaptı. Modellerin; Jenner'ınki gibi zengin bir aileden değil, genellikle , Siberya, Çin veya Tennessee'nin fakir mahallelerinden geldiğini belirten Lapina, "Meslektaşlarınız hakkında küçümseyici yorumlar yapmak, sektörün ihtiyacı olan birliğe katkı sağlamaz" dedi. Kendall Jenner ise yanlış anlaşıldığını savunarak "Niyetim iltifat etmekti ama sözlerim çarpıtıldı. Meslektaşlarıma duyduğum saygının bir ölçüsü yok" açıklamasını yaptı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kendall mankenleri kızdırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN