Berkay Hardal ile Hira Koyuncuoğlu 1 ay önce ayrılmış!

Dizide tanışıp sevgili olan Berkay Hardal ile Hira Koyuncuoğlu ilişkilerinin sonlandırdığı iddia edildi. Berkay Hardal'ın, yoğun çekim temposundan dolayı ilişkisine eskisi kadar zaman ayıramadı. Çift bu nedenle ayrılma kararı aldı. Koyuncuoğlu ve Hardal'ın, sosyal medya hesaplarından yakın zamanda beraber fotoğraf paylaşmamaları da dikkat çekmişti.
Giriş Tarihi: 26.8.2018 12:55
KARŞILIKLI AYRILIK KARARI ALDILAR
Yaklaşık 2 sezon rol aldıkları dizi öncesi tanışıp beraberlik yaşamaya başlayan Berkay Hardal ve Hira Koyuncuoğlu'nun arası bozuldu ve bir ay önce karşılıklı ayrılık kararı aldılar.