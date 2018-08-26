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ile 1 ay önce ayrılmış!

Dizide tanışıp sevgili olan ile ilişkilerinin sonlandırdığı iddia edildi. Berkay Hardal'ın, yoğun çekim temposundan dolayı ilişkisine eskisi kadar zaman ayıramadı. Çift bu nedenle ayrılma kararı aldı. Koyuncuoğlu ve Hardal'ın, sosyal medya hesaplarından yakın zamanda beraber fotoğraf paylaşmamaları da dikkat çekmişti.

Giriş Tarihi: 26.8.2018 12:55
Berkay Hardal ile Hira Koyuncuoğlu 1 ay önce ayrılmış!

KARŞILIKLI AYRILIK KARARI ALDILAR

Yaklaşık 2 sezon rol aldıkları dizi öncesi tanışıp beraberlik yaşamaya başlayan ve 'nun arası bozuldu ve bir ay önce karşılıklı ayrılık kararı aldılar.

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Berkay Hardal ile Hira Koyuncuoğlu 1 ay önce ayrılmış!
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