Berkay Hardal ile Hira Koyuncuoğlu 1 ay önce ayrılmış!

KARŞILIKLI AYRILIK KARARI ALDILAR

Yaklaşık 2 sezon rol aldıkları dizi öncesi tanışıp beraberlik yaşamaya başlayan Berkay Hardal ve Hira Koyuncuoğlu'nun arası bozuldu ve bir ay önce karşılıklı ayrılık kararı aldılar.