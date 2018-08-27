‘Dağların Dumanı’nı attırdı!

Arabesk müziğin sevilen sesi Serkan Kaya, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Cratos Premium Hotel'de sahneye çıktı. Yoğun ilgiyle karşılanan Kaya, hayranlarının fotoğraf çektirme istekleri nedeniyle zaman zaman şarkılarına ara vermek zorunda kaldı. Üç gün önce yeni single'ı 'Dağların Dumanı' ile müzikseverlerle buluşan ünlü şarkıcı, "Gelen yorumlardan çok mutluyum. Şarkıya çok ilgi gösteriliyor" dedi. Kaya, izleyiciler arasında 10 aylık bir bebek olduğunu görünce "Bebeği buradan çıkaralım. Yüksek ses, bebeği hasta eder" dedi.

BUGÜN NELER OLDU