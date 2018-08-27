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’ta fırtına gıbı estiler

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Kıbrıs’ta fırtına gıbı estiler

Müzik dünyasının ünlü isimleri, bayram boyunca lılar ve tatilcilere müzik ziyafeti çekti. ile Rubato, bayramın ikinci günü Kaya Artemis'te sahneye çıktı. Düet konseri, bini aşkın kişi izledi. ise Kaya Palazzo Resort & Casino'da bulunan Sky Kyrenia'da DJ performansı sergiledi. Kıbrıs'ta bayram coşkusu ile zirve yaptı. Bayramın üçüncü günü Kaya Palazzo Resort'ta sahneye çıkan Süperstar; şarkıları ve danslarıyla adayı salladı. Sevilen şarkıcı Koray Avcı, geçtiğimiz hafta sonu Kaya Palazzo Resort'ta hayranlarıyla buluşurken, sahnede okuduğu şiir ve anlattığı hikayelerle gönülleri fethetti.

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Kıbrıs’ta fırtına gıbı estiler
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