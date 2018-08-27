Kıbrıs’ta fırtına gıbı estiler

Müzik dünyasının ünlü isimleri, bayram boyunca Kıbrıslılar ve tatilcilere müzik ziyafeti çekti. Aşkın Nur Yengi ile Rubato, bayramın ikinci günü Kaya Artemis'te sahneye çıktı. Düet konseri, bini aşkın kişi izledi. İdo Tatlıses ise Kaya Palazzo Resort & Casino'da bulunan Sky Kyrenia'da DJ performansı sergiledi. Kıbrıs'ta bayram coşkusu Ajda Pekkan ile zirve yaptı. Bayramın üçüncü günü Kaya Palazzo Resort'ta sahneye çıkan Süperstar; şarkıları ve danslarıyla adayı salladı. Sevilen şarkıcı Koray Avcı, geçtiğimiz hafta sonu Kaya Palazzo Resort'ta hayranlarıyla buluşurken, sahnede okuduğu şiir ve anlattığı hikayelerle gönülleri fethetti.

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