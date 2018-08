‘Eğlenmek herkesin hakkı ayrımcılığı kınıyoruz'

Ünlü sanatçı Berkay, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de bulunan Tren Beach'te sahneye çıktı. Ancak ünlü popçuyu dinlemeye giden başörtülü bir kadının, rezervasyonu olmasına rağmen mekana alınmadığı iddia edildi. Mağdur kadın, "Bugün Instagram sayesinde meşhur olan bir beach'e, Berkay Şahin konserini izlemeye gittik. Rezervasyonumuz vardı ama türbanlıyız diye resmen kapıdan kovulduk. Çok büyük ayıp" diyerek sosyal medyada isyan etti. Mekanın işletmecileri "Rezervasyonları olmadığı için içeri almadık" diye kendilerini savundu. Ünlü işletmeciler ise skandala sert tepki gösterdi:

¦ TAYFUN TOPAL (Jüpiter Grup Yönetim Kurulu Başkanı): "Hayatımda duyduğum en saçma, en terbiyesiz olay! Böyle bir ayrımcılık, böyle bir keyfiyet olamaz. Herkesin buralara gelme hakkı var, herkes gelsin diye bu mekanları yapıyoruz. Açık-kapalı ayrımcılığı yapamazsınız. Böyle yerleri kapatmak lazım. Sen bunu kabul etmiyorsan bu memlekette yaşama! Böyle bir şey yapmak ne mekancılığa sığar, ne de insanlığa. Olayı kınıyorum."

¦ SERKAN KOCA (Limon Alaçatı işletmecisi): "Yaşanan olay çok üzücü. Benim mekanlarımda açık-kapalı ayrımı yoktur, herkesin eşit olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Kapalı, içki içmeyen müşterinin de eğlenmeye hakkı vardır. Özgürlük herkes için geçerli."

¦ KAYA DEMİRER: (Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı ve Frankie'nin işletmecisi): "TURYİD bu gibi durumlarda yorum yapamaz. Dernek olarak işletmelerin kimi alıp kimi almayacağına karışmıyoruz. İşletmeci kimliğimle kişisel olarak fikrimi sorarsanız; başkalarının prensiplerine saygı duyarım ama benim böyle bir kuralım yok."

¦ ERKAN ÜNAL (Moon Beach ve otel sahibi): "Bizim mekanlarımıza baş örtülü insanlar geliyor, insanları ötekileştirmiyoruz. Prensibimiz; insanların rahat olabilmesi. Kılık kıyafete karışmıyoruz. İsteyen istediği gibi gelsin. Böyle bir kuralın olması zaten mümkün değil."

¦ HAKAN DOLAKAY: (Fly-Inn Beach işletmecisi): "İşletmemizde kişinin kılık kıyafetine göre seçim yapmıyoruz. Böyle bir seçim demokratik değil. 'Yerimiz var mı, kalabalıklar mı, tavırları uygun mu?' gibi seçimler olabilir."

'OLAYI DUYUNCA KAN BEYNİME SIÇRADI'

Bir hayranının kapalı olduğu gerekçesiyle sahneye çıktığı mekana alınmadığını sosyal medyadan öğrenen Berkay, sert bir açıklama yaptı: "Benim sahneye çıktığım hiçbir mekan insan ayrımı yapamaz. 'O kapalı, bu açık' diyemez. Hele ki benim sahne alacağım gün asla böyle bir şeye izin vermem. O gece yaşanan her neyse, bunun 'türban' ekseni üzerinde olma ihtimali bile benim beynime kan sıçramasına yetti. Böyle bir duruma tepkisiz kalamazdım. Sosyal medyada yazdığım her kelimemin arkasındayım. Öğrendiğim; içeri alınmama sebeplerinin türban değil rezervasyon olduğu. Umarım bir daha ne böyle bir olay yaşanır, ne de ayrımcılık ihtimali bile bir daha gündemimizde olmaz. Kapalı olmak ya da açık olmak insanların hür iradeleriyle alakalıdır, tamamen kendi seçimidir. Eşimin başı açık ama yakın arkadaşım, kardeşim dediğim başı örtülü insanlar var hayatımda. Bir başkasının özgürlüğüne müdahale ettiği yere kadar her insan özgürdür. Toplum kuralları ölçüsünde isteyen, istediği yerde istediği şeyi giyer."

'REZİLSİNİZ, YAZIKLAR OLSUN'

Yaşananlara şahit olan bazı sosyal medya kullanıcıları da olayı anlatarak mekana tepki gösterdi. İşte o yorumlardan bazıları:

¦ 'Türkiye'de konser dinlemek için bir mekana gidiyorsunuz ama kapıda 'türbanlıları alamıyoruz' diye saçma bir muhabbet dönüyor. Rezilsiniz.'

¦ 'Bugün oradaydık, berbat bir işletme, rezil bir çalışan kadrosu. Kapıda insanlara köpek muamelesi yapan egolu çalışanlar. Hepimiz insanız. Alt tarafı beach'e girmek isteyenleri kovar gibi gönderdiler. Biz böyle bir olaya şahit olduğumuz için bile utandık. Umarım onlar da bu rezilliklerini fark ederler.'

¦ 'Laik bir ülkede hâlâ böyle şeylerin olması utanç verici, bu yapılan zihniyet göçüdür, yazıklar olsun.'