Siyah-beyaz konser için sürprizler hazırlıyor

Romantik şarkıların sevilen sesi Hakan Altun, 7 Eylül'de Poll Production organizasyonuyla, Turkcell Yıldızlı Geceler'de Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde olacak. Yaptığı sahne programları ve besteleriyle müzikseverlerin gönlünde taht kuran Altun, Açıkhava repertuvarında unutulmaz şarkılarının yanı sıra Türk sanat müziği eserlerine de yer verecek.

KIYAFETLERİ DE ÖZEL

Açıkhava konseri için özel sürprizler de hazırlayan ünlü şarkıcı, gecenin konseptini siyah-beyaz olarak belirledi. Konserde giyeceği kıyafetleri de konsepte uygun belirleyen Altun; açılışı simsiyah bir kostümle yapacak, ikinci yarıda ise baştan ayağa beyaz giyinecek.