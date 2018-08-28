Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Siyah-beyaz konser için sürprizler hazırlıyor

Siyah-beyaz konser için sürprizler hazırlıyor

Giriş Tarihi: 28.8.2018
Siyah-beyaz konser için sürprizler hazırlıyor

Romantik şarkıların sevilen sesi , 7 Eylül'de Poll Production organizasyonuyla, Turkcell Yıldızlı Geceler'de Sahnesi'nde olacak. Yaptığı sahne programları ve besteleriyle müzikseverlerin gönlünde taht kuran Altun, Açıkhava repertuvarında unutulmaz şarkılarının yanı sıra Türk sanat müziği eserlerine de yer verecek.

KIYAFETLERİ DE ÖZEL
Açıkhava konseri için sürprizler de hazırlayan ünlü şarkıcı, gecenin konseptini siyah-beyaz olarak belirledi. Konserde giyeceği kıyafetleri de konsepte uygun belirleyen Altun; açılışı simsiyah bir kostümle yapacak, ikinci yarıda ise baştan ayağa beyaz giyinecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Siyah-beyaz konser için sürprizler hazırlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN