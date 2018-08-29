‘Bir Zamanlar Çukurova’nın ‘Demir’ gibi güçlü adamı

ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova
'nın kadrosunda ünlü oyuncu Murat Ünalmış da yer alıyor. Ünalmış; yapımcılığını Timur Savcı
ile Burak Sağyaşar
'ın üstlendiği dizide 'Demir Yaman' karakterini canlandıracak. Sezonun en çok merak edilen yapımlarından biri olan 'Bir Zamanlar Çukurova'da varlıklı ve güçlü bir ailenin tek oğlunu oynayacak olan Ünalmış, kendisini bir anda hiç ummadığı bir aşk hikayesinin içinde bulacak. TİMS&B Productions imzalı dizinin kadrosunda; Ünalmış'ın yanı sıra Vahide Perçin, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Bülent Polat gibi isimler de rol alıyor. Heyecanla beklenen dizi, yakında atv'de...