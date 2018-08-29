Sorular sinirlendirdi

Mustafa Sandal
'dan geçtiğimiz ay boşanan Emina Jahovic'in bir süredir işadamı Sadettin Saran'la aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Sadettin Saran da, Jahovic ile ilgili sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti. Jahovic, önceki akşam Bebek'teki kuaföründen çıkarken görüntülendi. Önüne bir valeyi alarak sorulardan kaçmaya çalışan Jahovic, gazetecilerin sorduğu Sadettin Saran sorusuna bir hayli sinirlendi. Habercilerin "Öyle bir şey yoksa neden yalanlamıyorsunuz?" soruları karşısında Jahovic, aracının kapısını sert şekilde kapatarak evinin yolunu tuttu.