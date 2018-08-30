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başkanı ile Türk aşkı ’da

GÖKHAN GÖKDUMAN
GÖKHAN GÖKDUMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2018
Juventus başkanı ile Türk aşkı Bodrum’da
n kulübü 'un başkanı Andrea Agnelli ile Türk sevgilisi Deniz Akalın, 'da tatil yapıyor. Bu yaz da tatil için Ege kıyılarını tercih eden ünlü çift, önceki gün Yalıkavak'taki 'te görüntülendi. İtalya'nın en zengin ailelerinden birine mensup olan Agnelli; sevgilisi Akalın, 1 yaşındaki kızları Livia Selin ve eski eşinden olan kızı Baya ile deniz keyfi yaptı. Agnelli'den ikinci kez hamile olan ve karnı iyice belirginleşen Akalın, kızı Livia Selin'i babasının kucağına verip tek başına yüzdü. Daha sonra hep birlikte kıyıda vakit geçiren aile, renkli görüntüler sergiledi. Cristiano Ronaldo'yu Juventus kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Andrea Agnelli'nin, plajın sahibi Erkan Ünal'a Ronaldo imzalı forma getirdiği de öğrenildi.
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Juventus başkanı ile Türk aşkı Bodrum’da
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