‘Ortamımız gereği makyaj yapıyorum’

Milli kaleci Rüştü Reçber
'in eşi Işıl Reçber
, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Tatilden döner dönmez soluğu alışverişte alan Reçber, gazetecilerle sohbet etti. Genelde makyajlı görüntülenen Reçber, sıfır makyajdı. Reçber, şöyle konuştu: "Herkes sosyal medyada makyajsız paylaşım yaparken ben canlı canlı karşınızdayım. Makyajım yok, saçım da doğal... Bizim ortamlarımız gereği özensiz girip çıkamıyorsunuz. İtinalı ve bakımlı olmak zorundasınız, yerine göre giyinmek zorundasınız. Makyaj, yaşınızı büyütebiliyor. Ama ben buyum yani." İki çocuk annesi 41 yaşındaki Reçber, estetik hakkında ise şöyle konuştu: "Cerrahi operasyonlardan korkuyorum. Bu sebeple doğru besleniyorum ve sporu aksatmıyorum."