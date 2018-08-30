Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor?

Sen Anlat Karadeniz geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru başlamış ve yayınlandığı ilk günden beri izlenme rekorları kırmıştı. Nefes kesen sezon finalinin ardından yeni bölümler büyük bir merakla bekleniyor. Dizinin sevenlerine bugün sürpriz bir haber geldi! Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanı yayınlandı...



İŞTE SEN ANLAT KARADENİZ YENİ SEZON 2. FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz'in yeni fragmanı heyecan yarattı! "Ben Tahir'siz yaşayamam!"

SON YILLARIN EN İYİSİ!

Son altı yılın iyi çıkış yapan ve en çok izlenen yapımı Sen Anlat Karadeniz'in ikinci sezon çekimleri başladı. Senaryosu kadar müzikleriyle de çok konuşulan dizinin yeni sezonu için kemençe orkestrası kuruldu. Türkiye'de ilk kez kurulan kemençe orkestrası ile dizinin jenerik müziği tekrardan çalındı. Ender Gündüzlü ve Metin Arıgül tarafından özgün müzikleri yapılan dizi bu sene de atv ekranlarına damga vuracak. Konu ile ilgili açıklama yapan dizinin yapımcısı Osman Sınav, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müziğimiz Karadeniz'e armağan olsun" dedi. Dizinin ikinci sezon tanıtımı atv ekranlarında izleyici ile buluştu..

İzleyiciye şiddet gören bir kadının gücünü hissettiren Sen Anlat Karadeniz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatıyor. Karadeniz'in eşsiz doğasında çekimlerine devam edilen dizi; Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.