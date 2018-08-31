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’ye taze kan

3. sezon çekimleri yakın zamanda başlayan dizisine başarılı ve güzel oyuncu katıldı.

Giriş Tarihi: 31.8.2018 11:39 Güncelleme Tarihi: 31.8.2018 11:42
Aşk ve Mavi’ye taze kan

2 sezondur atv ekranlarına damga vuran 'nin 3. sezon çekimleri geçtiğimiz haftalarda başladı. Yeni sezon çekimlerinin başlamasıyla diziye Yüksel karakteriyle dahil oldu. Aşk ve Mavi'ye evet demesinin en önemli sebebinin oynayacağı karakter olduğunu söyleyen Akman, "Yüksel, hayatta sahip olduklarını zorluklarla kazanmış, hırslı ve saplantılı bir kadın. Bu rolün hem hayatıma, hem mesleğime büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ayrıca, bu işin Kapadokya'da çekiliyor olması da beni cezbetti. İlk kez şehir dışında bir dizi de çalışıyorum. Bunu tecrübe etmeliydim" dedi.

Yapımcılığını NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, başrollerini Emrah Erdoğan, , Kenan Bal, İpek Tuzcuoğlu, Cüneyt Mete, Ayşegül Ünsal, Alayça Öztürk, Birgül Ulusoy gibi isimlerin paylaştığı, Ali ve Mavi'nin dillere destan aşk hikayesini konu alan Aşk ve Mavi, yeni bölümleriyle atv ekranlarında hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.

AŞK VE MAVİ 69. SON BÖLÜM (SEZON FİNALİ) TAMAMI YAYINLANDI - HEMEN İZLE

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Aşk ve Mavi’ye taze kan
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