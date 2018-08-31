Aşk ve Mavi’ye taze kan

2 sezondur atv ekranlarına damga vuran Aşk ve Mavi'nin 3. sezon çekimleri geçtiğimiz haftalarda başladı. Yeni sezon çekimlerinin başlamasıyla diziye Yüksel karakteriyle Seda Akman dahil oldu. Aşk ve Mavi'ye evet demesinin en önemli sebebinin oynayacağı karakter olduğunu söyleyen Akman, "Yüksel, hayatta sahip olduklarını zorluklarla kazanmış, hırslı ve saplantılı bir kadın. Bu rolün hem hayatıma, hem mesleğime büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Ayrıca, bu işin Kapadokya'da çekiliyor olması da beni cezbetti. İlk kez şehir dışında bir dizi de çalışıyorum. Bunu tecrübe etmeliydim" dedi.

Yapımcılığını NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, başrollerini Emrah Erdoğan, Burcu Kıratlı, Kenan Bal, İpek Tuzcuoğlu, Cüneyt Mete, Ayşegül Ünsal, Alayça Öztürk, Birgül Ulusoy gibi isimlerin paylaştığı, Ali ve Mavi'nin dillere destan aşk hikayesini konu alan Aşk ve Mavi, yeni bölümleriyle atv ekranlarında hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.

AŞK VE MAVİ 69. SON BÖLÜM (SEZON FİNALİ) TAMAMI YAYINLANDI - HEMEN İZLE