Kemal Uçar Can Kırıkları’nda!

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında şimdiden yerini alan atv'nin yeni dizisi "Can Kırıkları"nın oyuncu kadrosuna Kemal Uçar da dahil oldu. Yaptığı işlerle birçok başarılı projeye imza atan Uçar, yeni dizisinde alışılmışın dışında bir rol sergileyecek. Uçar, dizide Zeko karakteri ile zenginden çaldıklarını fakire dağıtan bir dolandırıcıyı canlandıracak.

Uçar: "Sezonun en iyi hikayesine sahip"

Can Kırıkları dizisini neden kabul ettiğini anlatan Kemal Uçar, "Oyuncu olarak bir projede yer almaya karar verirken, üstünde düşündüğümüz birçok etken oluyor. Can Kırıkları, bu etkenlerin en önemlisi olan senaryo konusunda oldukça iyi. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki bu dizi sezonun en iyi hikayesine sahip. Ayrıca daha önce de projelerinde yer alma şansı bulduğum NTC Medya ile birlikte çalışmaktan her zaman çok mutlu olduğumu da söylemeden geçemeyeceğim. Sektörde yolu bu yapım şirketiyle kesişmiş herkesin de Mehmet Yiğit Alp'ten en güzel cümlelerle bahsetmesi tesadüf değil" dedi.

"Heybemde biriktirdiğim her şeyi kullanma fırsatı artık geldi"

Canlandıracağı "Zeko" karakterinin senelerdir oynamayı hayal ettiği bir tip olduğunu da vurgulayan Uçar, "Sokağı bilen, sokakta yaşayan ve daha önemlisi kendini ve karakterini "sokakta" bulmuş, genç ve güçlü bir adamı canlandıracağım. İlerleyen bölümlerde seyirciyi şaşırtacak büyük değişimler göstereceğinden çok fazla detay veremiyorum ama Zeko'nun gerek hayat tarzı, gerekse bütün karanlığın içinde kaybetmediği yaşam enerjisini takip etmekten büyük zevk alınacağını düşünüyorum. Hazırlanırken Adanalı olmanın ve orada büyümüş olmanın büyük yardımı olduğunu söyleyebilirim. Senelerdir heybemde biriktirdiğim her şeyi kullanma fırsatı artık geldi. Umarım takip eden herkesin beğenisini kazanırım" diye konuştu.

NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği, atv'nin en iddialı projeleri arasında şimdiden yerini alan Can Kırıkları iki kadın polisin dram hikayesini ele alıyor. Dizide Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan gibi başarılı isimler rol alıyor.