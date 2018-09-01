At arabasına karşı köleliğe razı!

Günlerdir yazılıp çiziliyor, İdil Fırat'ın kına gecesinde salona taht ile girişi… Aslına bakarsanız o gece için 'şımarıklık' ya da 'canı istemiş yapmış, kime ne' deyip geçilebilir. Ne var ki gelin hanımın müstakbel eşi anlı şanlı bir sosyalistse ben derim ki; bir dakika! Ey Mert Fırat, sen değil miydin atları düşündüğün için 'Faytona binme' etiketiyle kampanya başlatıp hayranlarından destek isteyen… Eee nerede kaldı canlılara karşı duyarlılığın, sevgin. Sen atlar zulüm görmesin derken müstakbel eşin kraliçe konseptli bir eğlence düzenleyecek, dört insan evladına taşıtacak kendini… "Atları sevelim, koruyalım" diyen sen, kölelik düzenini yansıtan bir mizanseni gülümseyerek izleyeceksin, öyle mi? Sormazlar mı adama; bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu diye…

KALDIR BAŞINI BAK!



Ey yel değirmenlerine savaş açan Don Kişot, ilk kez şaşırtmıyorsun ki bizi… Sosyalist takılıp banka reklamında oynar, "Ben anti-kapitalistim demedim ki" der sıyrılırsın işin içinden… Bir gün Cumartesi Anneleri için yazdıklarınla entelektüel bir aydın olduğunu gösterir, mahallende havanı atarsın; ertesi gün kına gecende elinde şampanya şişesiyle Boğaz'da göbek atarsın… O kına gecesinde fonda çalan Kenan Doğulu'nun şarkısı bence seni anlatıyor: 'Kandırdım!' Haaa bu arada ülken her dara düştüğünde büyük laflar eden, eleştiriler yağdıran tweet'ler falan atıyorsun ya… Bir sözüm de senin dünya görüşüne… "Orduya ihtiyacımız yok, bakınız İzlanda" diyecek kadar ülkenden bi'habersin… Böyle nutuklar atman güldürmekten öteye geçemiyor. Çünkü ya Türkiye'nin komşuları ve jeopolitik konumundan, ya bu topraklarda yaşanan dış güç olaylarından ya da Ortadoğu'da yaşanan dev karmaşadan haberin bile yok senin. Hataylı'sın; hiçbir şey bilmiyorsan kaldır başını, hemen şehrin Hatay'ın yanındaki komşu ülkeye bir bak!



BİR TEPKİ DE DİDEM SOYDAN'DAN GELDİ



OYUNCU Mert Fırat'la 8 Eylül'de dünyaevine girecek olan İdil Fırat'ın; Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşen kına gecesinde hiç şüphesiz müstakbel gelinin kınanın yakılacağı yere dört kişinin taşıdığı taht şeklindeki tefour üzerinde gelmesi, en dikkat çeken detay oldu. İdil Fırat bu konuda birçok kişiden eleştiri aldı. Onlardan biri de Didem Soydan oldu. Sosyal medyayı sallayan sosyetik güzelin taht üzerindeki görüntülerine yorum yapan Soydan, İdil Fırat'ın yurt dışında eğitim gördüğü okullara vurgu yapan İngilizce şu tweet'i paylaştı: 'Kızı Malatya'dan çıkarabilirsin ama Malatya'yı kızdan çıkaramazsın.'