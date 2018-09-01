Büyük aşkta mutlu son

Bengü, geçtiğimiz çarşamba akşamı Raffles Istanbul'da armatör Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturdu. Çiftin nikah şahitliğini Revna Demirören, Kenan Doğulu
, Tahir Kıran, Eda Güzelcik ve Beliz Şen yaptı. Bengü, Pronovias imzalı bir gelinlik giyerken, Selimoğlu damatlık için Vakko'yu tercih etti. 600 kişinin katıldığı düğünün konukları arasında; Serdar Ortaç
- Chloe Loughnan, Ziynet Sali
, Çağla Şıkel, Murat Yıldırım- İmane Elbani, Esra Erol-Ali Özbir gibi isimler de vardı. Gecede Kenan Doğulu, Serdar Ortaç ve Berkay sahneye çıktı. Düğüne tek katılan Ziynet Sali, "Müzmin bekar olarak hayatıma devam ediyorum. İnşallah kısmetimi burada bulurum" dedi. Çağla Şıkel ise düğüne bir arkadaşının doğumundan geldiğini belirtip "Bugün ebelik yaptım. Bengü'nün çocuğunun da ebesi olacağım" dedi.