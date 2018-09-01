‘Yuva’ beyazperde için şans arıyor

Ödüllü oyunlarıyla adından söz ettiren Sami Berat Marçalı, bu yıl ayrı bir heyecan yaşıyor. Geçtiğimiz sezon sahnelenen ve dört göçmenin yuva arayışını konu alan 'Yuva' oyununu, 'H' adıyla beyazperdeye uyarlanmak için yapımcı arayışı devam ediyor. Bora Akkaş
, Erol Ozan Ayhan ve Saim Karakale'yle birlikte rol alan Özlem Zeynep Dinsel
'e 22. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü getiren 'Yuva', 55'inci Uluslararası Antalya
Film Festivali kapsamında, beşincisi düzenlenecek Antalya Film Forum'un Yapımcısını Arayan Projeler platformunda yarışacak. Yarışmayı kazanırsa, filmin yönetmenliğini de Sami Berat Marçalı yapacak. Marçalı'nın kurduğu B Planı'nın sahneye koyduğu 'İstila' ve 'Tacın Nöbetçileri' oyunları da devam edecek. Ayrıca, 'Yalnızlar Kulübü' adlı yeni bir oyun seyirciyle buluşacak. Devin Özgür Çınar, Kaya Akkaya, Umut Kurt ve Duygu Yetiş'in rol aldığı oyun, kişisel gelişim kursuna katılanların ilişkilerini ve hayatı sorgulama biçimlerini ele alıyor. Toy'un yapımcılığında sahnelenecek oyun, 22-23 Ekim'de perdelerini açacak.