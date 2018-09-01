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‘Yuva’ beyazperde için şans arıyor

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 1.9.2018
‘Yuva’ beyazperde için şans arıyor
Ödüllü oyunlarıyla adından söz ettiren Sami Berat Marçalı, bu yıl ayrı bir heyecan yaşıyor. Geçtiğimiz sezon sahnelenen ve dört göçmenin yuva arayışını konu alan 'Yuva' oyununu, 'H' adıyla beyazperdeye uyarlanmak için yapımcı arayışı devam ediyor. , Erol Ozan Ayhan ve Saim Karakale'yle birlikte rol alan Özlem 'e 22. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü getiren 'Yuva', 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında, beşincisi düzenlenecek Antalya Film Forum'un Yapımcısını Arayan Projeler platformunda yarışacak. Yarışmayı kazanırsa, filmin yönetmenliğini de Sami Berat Marçalı yapacak. Marçalı'nın kurduğu B Planı'nın sahneye koyduğu 'İstila' ve 'Tacın Nöbetçileri' oyunları da devam edecek. Ayrıca, 'Yalnızlar Kulübü' adlı yeni bir oyun seyirciyle buluşacak. Devin Özgür Çınar, Kaya Akkaya, Umut Kurt ve Duygu Yetiş'in rol aldığı oyun, kişisel gelişim kursuna katılanların ilişkilerini ve hayatı sorgulama biçimlerini ele alıyor. Toy'un yapımcılığında sahnelenecek oyun, 22-23 Ekim'de perdelerini açacak.
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‘Yuva’ beyazperde için şans arıyor
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