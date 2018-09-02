‘Aşk ve Mavi’ye taze kan

İKİ sezondur atv ekranlarına damga vuran "Aşk ve Mavi"nin 3'üncü sezon çekimleri geçtiğimiz haftalarda başladı. Yeni sezon çekimlerinin başlamasıyla diziye "Yüksel" karakteriyle Seda Akman da dahil oldu. "Aşk ve Mavi"ye "evet" demesinin en önemli nedeninin oynayacağı karakter olduğunu söyleyen Akman, "Yüksel, hayatta sahip olduklarını zorluklarla kazanmış, hırslı ve saplantılı bir kadın. Bu rolün hem hayatıma hem mesleğime büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

DİLLERE DESTAN AŞK

Yapımcılığını NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, başrollerini Emrah Erdoğan, Burcu Kıratlı, Kenan Bal, İpek Tuzcuoğlu, Cüneyt Mete, Ayşegül Ünsal, Alayça Öztürk, Birgül Ulusoy gibi isimlerin paylaştığı, Ali ve Mavi'nin dillere destan aşk hikayesini konu alan "Aşk ve Mavi", yeni bölümleriyle atv ekranlarında hayranlarıyla buluşmaya devam edecek.