Ümit Sayın: Yeni bir şarkı yaptım en az 50 yıl dinlenir

90'lardan günümüze, Türk pop müziğine besteleri ve yorumlarıyla damga vuran Ümit Sayın 'ın her şarkısı, "Bu sözler yaşanmadan yazılamaz" dedirten türden... Çocukluk yıldızlarımdan Sayın ile buluştuğumuzda, karşımda hayata gönlüyle ve içinde büyütmeye çalıştığı çocuğun gözüyle bakan bir müzik adamı vardı.İşte Sayın'ın GÜNAYDIN'a anlattıkları...Açıkçası böyle bir planım yoktu, belki turizmci olurdum. Sezen Aksu 'nun sahnesine fırlayıp kendisiyle şarkı söyledikten sonra hatıra fotoğrafı çektirip 20 sene sonra çolukçocuğuma gösterecektim. İstanbul 'a gitmek aklımdan geçmezdi ama iyi ki de öyle olmuş.Sezen Aksu, hayatımın seyrinin değişmesine vesile oldu. İstanbul'a geldiğim gibi Sezen Aksu beni Avrupa turnesine götürmek istedi ama Onno Tunç istemedi. Sonra anladım ki, bana hayatımın en büyük iyiliğini yapmış.Orta direk bir ailede büyümüş, İzmir 'den gelmiş, hiçbir şey yaşamamış 20 yaşında bir çocuğa; bir anda Avrupa'yı görmek, güzel para kazanmak fazla gelebilirdi. İlk yıllarda ezildim, büzüldüm ama tek başıma hayata tutunmayı öğrendim. İyi ki de o gurbet, hasret acılarını yaşamışım.Gönülle olan bağımı ve dostluğumu 29 yıldır hiç kaybetmedim. Eğer gönülle irtibatımı kopartırsam zaten müzik yapacak bir alanım kalmaz.Yeni bestelerim de var. Bu yılın sonuna doğru, çok saygı duyduğum bir kadın sanatçıyla düet çalışmam olacak. 5 Eylül'den itibaren her çarşamba Nişantaşı Frankie'de sahneye çıkmaya devam ediyorum.Ekim'de TV'de akustik bir müzik programına da başlayabilirim.Evet, "Ümit delirmiş" diyebilirler ama artık eskisi kadar coşmadan anlatıyorum.Bazı şeyleri kendimize saklamanız gerekiyor.Benim bu derinliği yaşayabilmem için 29 yılım geçti, herkesin böyle bir imkanı yok.Kesinlikle, asıl tadından yenmez şarkılar şimdi geliyor. Zaten göreceksiniz, bu yılın sonunda bu zamana kadar yaptığım belki de en güzel eserim çıkacak. Bu düet, şüphesiz 50 yıl çalınır ve dinlenir. Biz göçeriz bu dünyadan ama bu şarkı yine çalınmaya devam eder. Herkese iyi geleceğini düşünüyorum.Bir zaman sonra birikim bitiyor, üretim yavaşlıyor, nadasa çekiliyoruz. Belki de anlatacağımız hikayeler bir dönem için bitiyor.Müziğe başladığımın 10'uncu senesinde bu başıma geldi; kendimi dört-beş yıl çektim ama sonra toparlandım. Bütün piyasayı unuttum ve sadece kendimle ilgilendim.En son 2013'te 'Kendiliğinden' albümümü çıkardım. Şimdi ikincisi, 'İnsan-Mapushane' bitmek üzere... 'Sevgilime Yazdığım Şarkılar' diye ayrı bir şey de yapacağım. Elimde bana en az 10 sene yetecek kadar eserim var.Sözlerim ve müziklerimde anlatabileceğim bir hikaye yoksa ortalığı meşgul etmeyi sevmiyorum ve ne güzel genç arkadaşlarımız çıkıyor. Son dönemde Merve Özbey ve Tuğba Yurt gibi çok iyi iki isim çıktı. Onlarla da yakından ilgileniyorum çünkü besteci ve söz yazarları için iyi sesler lazım. Gelecek gördüğüm isimleri tanımasam da "Sesin çok güzel, seninle ilgilenmek istiyorum" derim.Biz müziğin mutfağındayız ama işin para ve şöhret tarafı bazılarının dengelerini bozabiliyor.Bir de cahillik olursa, bu üçlü çok tehlikeli oluyor. Bu üçlünün kimlerin başına ne işler açtığını gördük. Uçacaksın ama konmasını da bileceksin, yoksa çakılabilirsin.İyi bir aşığımdır, tabii bunu birlikte yaşadığım kadın daha çok hissediyor. Şarkılar yazıyorum ona, çok mutlu oluyor. Sonuçta 12 yıldır Eda Modoğlu'yla evliliğe giden bir ilişkim var. Bir kadınla beraber olduğum zaman uzun süre, yavaş yavaş, her geçen gün onu daha çok sevmeyi seviyorum.Allah nasip ederse baba olmayı da istiyorum. 36 yaşıma kadar kendimi çocuk gibi hissediyordum, artık olgunlaştım. Önümüzdeki sene ya da en geç bir sonraki sene olabilir. Yaşım geçiyor, bir aile kurmak zorundayım. Ne yaparsanız yapın; yanınızda bir kadının, bir hayat arkadaşınızın olması çok büyük bir destek oluyor. Mutluyum; müzik hayatım da, aşk hayatım da çok tatlı gidiyor.