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‘O benim manevi babam’

Giriş Tarihi: 3.9.2018
‘O benim manevi babam’

Arabesk müziğin iki sevilen ismi ile , önceki akşam SABAH ve ATV'nin medya sponsorluğunda düzenlenen Turkcell Yıldızlı Geceler konserlerinde sahneye çıktı. Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen konserde; ikili, birlikte imza attıkları 'Usta Çırak' albümünden sevilen şarkıları seslendirdi. 6 bin 500 kişinin izlediği konserin açılışını 'Yıllarım' adlı şarkıyla yapan Cengiz Kurtoğlu; daha sonra 'Liselim', 'Duvardaki Resim', 'Küllenen Aşk' ve 'Saklı Düşler' gibi klasikleşmiş parçalarını söyledi. Kurtoğlu'nun ardından sahneye Hakan Altun çıktı. Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet eden Altun, Cengiz Kurtoğlu ile dostluğunu şöyle anlattı: "'yle yıllardan beri birlikteyiz. Konservatuvar yıllarında hep Cengiz Abi'yi dinlerdim. O zamanlar onunla tanışmıyorduk ama şimdi aynı projedeyiz. Cengiz Kurtoğlu, zaten benim manevi abimdi, babamı kaybettikten sonra ise manevi babam oldu."

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