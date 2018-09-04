‘Arzu Tramvayı’ yeni sezonda izleyicisini bekliyor

Geçen sezon 26 oyunla 25 bin seyirciye ulaşan ve sezonun en çok konuşulan oyunları arasında yer alan 'Arzu Tramvayı'nın yeni sezon biletleri satışta! ID İletişim ve BKM'nin yapımcılığında sahnelenen, Zerrin Tekindor, Onur Saylak, Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim'i bir araya getiren 'Arzu Tramvayı', 20 Eylül Perşembe günü Uniq Hall'da izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Her oyunu yaklaşık bin kişi tarafından izlenen oyunun yönetmenliğini Hira Tekindor, uygulayıcı yapımcılığını Nisan Göknel, dekor ve kostüm tasarımını Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımını Yakup Çartık, müziklerini ise Tolga Çebi hazırladı. Oyun, Mississippili zengin bir ailenin kızı olan lise öğretmeni 'Blanche DuBois'in hikayesini anlatıyor.

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