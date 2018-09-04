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‘Arzu Tramvayı’ da izleyicisini bekliyor

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018
‘Arzu Tramvayı’ yeni sezonda izleyicisini bekliyor

Geçen sezon 26 oyunla 25 bin seyirciye ulaşan ve sezonun en çok konuşulan oyunları arasında yer alan 'Arzu Tramvayı'nın biletleri satışta! ID İletişim ve BKM'nin yapımcılığında sahnelenen, , , Şebnem Bozoklu ve İbrahim Selim'i bir araya getiren 'Arzu Tramvayı', 20 Eylül Perşembe günü Uniq Hall'da izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Her oyunu yaklaşık bin kişi tarafından izlenen oyunun yönetmenliğini Hira Tekindor, uygulayıcı yapımcılığını Nisan Göknel, dekor ve kostüm tasarımını Şirin Dağtekin Yenen, ışık tasarımını Yakup Çartık, müziklerini ise Tolga Çebi hazırladı. Oyun, Mississippili zengin bir ailenin kızı olan lise öğretmeni 'Blanche DuBois'in hikayesini anlatıyor.

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‘Arzu Tramvayı’ yeni sezonda izleyicisini bekliyor
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