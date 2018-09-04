‘İrem bana iki kez evlenme teklif etti’

Şarkıcı
Edis, önceki akşam SABAH ve Atv ana medya sponsorluğunda düzenlenen Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri kapsamında Harbiye Açıkhava
'da konser verdi. Şarkıcıyı izleyenler arasında; annesi Sevil Görgülü ve babası Ayhan Görgülü ile Haluk Levent
, İrem Derici
, Gülşen-Ozan Çolakoğlu da vardı. 'GURUR DUYUYORUM'
Konser öncesi soruları yanıtlayan anne Sevil Görgülü, "Oğlumla gurur duyuyorum. Küçüklüğünden bugüne uzanan hayallerine ulaştı. Çok çalışıyor. Bizi gururlandırıyor" dedi. Geceye Edis'in annesi ve babasıyla katılan Haluk Levent ise esprili konuştu: "Bizim aile bağlarımız onunla çok kuvvetlidir. Edis bana emanet. Döverim yani. Benden çok daha yakışıklı. Bazen kulağını çektiğim oluyor." Edis ise sahnede Levent'e şöyle takıldı: "Haluk abi, beni ne zaman döveceksin? Beni döv de kendime geleyim." Ünlü şarkıcı, gecede kendisini izleyenler arasında bulunan İrem Derici'ye dönerek, "İrem beni ne zaman görse evlilik teklif ediyor. Kendisinden iki kez evlilik teklifi aldım. İrem bir evlilik şarkısı da beraber mi yapsak?" dedi. BABADAN SİTEM
Sahnede seyirciyle konuşmaya devam eden Edis, önceki konserinde anaerkil bir ailede büyüdüğünü söylediği için babasının kendisine sitem ettiğini belirterek herkesi güldürdü: "Babam 'Ben sana bakmadım mı? Annen mi yönetti bütün hayatımızı yani!"