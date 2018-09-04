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İşte 'in yeni tarzı

Volkan Demirel'in eşi , saçlarını kestirdi. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel takipçilerine, sosyal medya hesabından "Saçımı kestirmemi ister misiniz?'' diye sordu. "Evet" yanıtını alan Demirel, soluğu kuaförde aldı

Giriş Tarihi: 4.9.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 14:56
İşte Zeynep Sever Demirel'in yeni tarzı

Volkan Demirel'in eşi takipçilerine, sosyal medya hesabından, "Saçımı kestirmemi ister misiniz?" diye sordu. Zeynep Demirel, yüzde 69 oranında 'Evet' yanıtı gelince soluğu kuaförde alıp imaj değiştirdi.

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İşte Zeynep Sever Demirel'in yeni tarzı
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