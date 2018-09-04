İşte Zeynep Sever Demirel'in yeni tarzı

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, saçlarını kestirdi. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel takipçilerine, sosyal medya hesabından "Saçımı kestirmemi ister misiniz?'' diye sordu. "Evet" yanıtını alan Demirel, soluğu kuaförde aldı
Giriş Tarihi: 4.9.2018 14:55Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 14:56
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel takipçilerine, sosyal medya hesabından, "Saçımı kestirmemi ister misiniz?" diye sordu. Zeynep Demirel, yüzde 69 oranında 'Evet' yanıtı gelince soluğu kuaförde alıp imaj değiştirdi.