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’ne telif yok

’ın ailesi, ’e, ustanın 36 filminden telif alamadıkları için dava açtı. Gülşah Film, filmlerin 1995’ten önce çekildiğini söyleyerek davanın reddini istedi. Mahkeme Gülşah Film’i haklı buldu

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 4.9.2018
Sunal ailesi’ne telif yok
Rahmetli 'ın oğlu , kızı ve eşi Gül Sunal ile Hülya Koçyiğit- Selim Soydan çiftine ait olan arasında beş yıldır devam eden telif davası, geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Aile, Kemal Sunal'a ait 36 filmin, sinema gösterimleri dışında Gülşah Film tarafından yıllarca çeşitli televizyon kanallarına satıldığını, bu filmlerin sayısız kez yayınlandığını, davalı şirketin ciddi maddi gelir elde ettiği halde kendilerine herhangi bir telif ödenmediğini iddia etmişti.

HAKLAR DEVREDİLDİ
Davalı Gülşah Film ise davaya konu filmlerin en eskisinin 1975, en yenisinin ise 1990 yılı yapımı olduğunu, 1995'ten önce yapılan filmlerle ilgili kanunda herhangi bir düzenleme olmadığını belirterek davanın reddini istedi. Mahkeme, önce 'nin yaklaşık 850 bin lira telif hakkı kazandığına karar verdi. Ancak Gülşah Film, mahkemenin kararına itiraz edince dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, davayı Gülşah Film lehine bozdu; dava yeniden görülmeye başlandı. Mahkemenin iki ay önce çıkan gerekçeli kararında; Gülşah Film haklı bulundu. Mahkeme, hakların yapımcıya devredildiğini söyleyerek davanın reddine karar verdi.
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Sunal ailesi’ne telif yok
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