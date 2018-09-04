Tuvana Türkay ile Alper Potuk barıştı mı?

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'un kendisini aldatmasıyla yollarını ayıran oyuncu Tuvana Türkay'ın sevgilisini affettiği iddia edildi Oyuncu Tuvana Türkay, Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'u, evinde bir erkek ve iki kızla parti yaparken yakaladığı için terk ettiği yazılmıştı. Nisan ayından beri ayrı kalan ikilinin, aşklarına ikinci kez şans verdikleri konuşuluyor. İddialara göre, Tuvana Türkay ve Alper Potuk, geçen hafta Ataşehir'de bir kebapçıda baş başa romantik akşam yemeği yedi. Gece saat 02.00'ye kadar süren yemekte futbolcu, sevgilisinin gönlünü alarak, kendisini affettirdi. YASAK KOYDU Tuvana Türkay, sevgilisi Alper Potuk'la çıktıkları barış yemeğinde Potuk'a, sosyal medya yasağı koyduğu iddia edildi.