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ile barıştı mı?

Fenerbahçeli futbolcu 'un kendisini aldatmasıyla yollarını ayıran oyuncu 'ın sevgilisini affettiği iddia edildi

Giriş Tarihi: 4.9.2018 15:11 Güncelleme Tarihi: 4.9.2018 15:36
Tuvana Türkay ile Alper Potuk barıştı mı?

Oyuncu , Fenerbahçeli futbolcu 'u, evinde bir erkek ve iki kızla parti yaparken yakaladığı için terk ettiği yazılmıştı.

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Tuvana Türkay ile Alper Potuk barıştı mı?
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