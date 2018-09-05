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Yakın zaman önce yeni sezon çekimleri başlayan ’e usta oyuncu dahil oldu

Giriş Tarihi: 5.9.2018 10:02 Güncelleme Tarihi: 5.9.2018 10:05
Erdal Cindoruk Sen Anlat Karadeniz’de

Çekimleri Karadeniz'de devam eden dizisine dahil oldu. Yeni sezonda sürpriz bir karakter ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Cindoruk, "Sen Anlat Karadeniz uzun süredir yakalanamayan reytingleri yakaladı ve yeni sezonunda ben diziye dahil oldum, dolayısıyla oldukça heyecanlıyım. Dizi de yine tehlikeli bir adamı oynuyorum. Her ne kadar sektöre bu tip rollerle başladıysam da uzun süredir bir mafya babasını oynamamıştım. Bu sefer bilge, ne dediğini ne yaptığını bilen bir "mafya babasını" oynuyorum" dedi.

Sen Anlat Karadeniz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkânsız aşkını anlatıyor. Heyecanla izlenen dizide Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.

Sen Anlat Karadeniz yeni sezon fragmanı yayınlandı! Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor?

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Erdal Cindoruk Sen Anlat Karadeniz’de
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