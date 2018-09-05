Rolü için 70’li yılların gazete ve dergilerini okudu

1970'lerin Adana
'sında geçen bir hikayeyi anlatan 'Bir Zamanlar Çukurova
' adlı dizi, 13 Eylül'de atv ekranında seyirci ile buluşacak olan. Dizide zorlu bir aşk hikayesinin baş kahramanı olan 'Züleyha'yı Hilal Altınbilek canlandırıyor. Altınbilek, dizi için özel bir hazırlık süreci geçirdi. Rolüne hazırlanmak için aylarca dönem dizileri ve filmlerini izleyen, 1970'lerin gazete ve dergilerini okuyan oyuncu, zamanda yolculuk yaptı. 'YILMAZ' İLE 'ZÜLEYHA'NIN AŞKI
Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Bülent Polat, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın ve Selin Yeninci gibi isimlerin de rol aldığı dizi, aşkı için öldürmeyi göze almış 'Yılmaz' ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden 'Zülayha'nın hikayesini anlatıyor. Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasında kurulan dev platoda çekilen dizi için ihtişamlı bir çiftlik inşa edildi. İnşaatı sekiz ay süren çiftlik için 450 kişilik ekip gece gündüz demeden çalıştı.