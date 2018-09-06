155 milyon dinlenme ile rekor kırdı

Sınan Akçıl, önceki gün gittiği Serdar Ortaç
konserinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akçıl, röportaj sırasında "Şarttır 155 milyon olmuş, hiç söylemiyorsunuz" diyerek 'Şarttır' adlı şarkısının 155 milyon izlenme-dinlenme rakamına ulaştığını açıkladı. Akçıl, böylece erkek şarkıcılar Youtube sıralamasında en çok izlenen video sayısına ulaşmış oldu. Sinan Akçıl
'ın bir önceki şarkısı 'Tabi Tabi
' de 106 milyon izlenme sayısı elde etmişti. 2018 yılında Youtube'de en çok dinlenen erkek şarkıcılar arasında Türkiye'den Akçıl'ın yanı sıra Oğuzhan Koç
, Mustafa Ceceli, yurt dışından ise Justin Bieber ve Luis Fonsi gibi başarılı isimler yer alıyor.