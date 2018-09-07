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’le birlikte maceraya atılacak

Giriş Tarihi: 7.9.2018
‘Bücür’le birlikte maceraya atılacak
Başrollerını , ve Taner Barlas'la paylaştığı '' filminin esas kızı Seren Şirince; enerjisi, tatlılığı ve performansıyla çocukların sevgilisi olacak. Filmde 'Özge' isimli bir genç kızı oynayan Şirince, kendisini bir çocukla (Berat Efe Parlar) birlikte polisten kaçarken buluyor. Tek amacı yönetmenden rolü kapmakken türlü olaylara karışan 'Özge'yi heyecanlı bir macera bekliyor. Yönetmenliğini Umut Kırca'nın, senaristliğini Yaşar Arak ve Ömer Pınar'ın üstlendiği 'Bücür', 21 Eylül'de vizyona girecek.
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‘Bücür’le birlikte maceraya atılacak
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