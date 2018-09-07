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mı, yoksa ben mi?’

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018
‘Kardashian mı, yoksa ben mi?’
, önceki akşam 'da yer alan Lionel Hotel'in ikinci yıl kutlamasında sahneye çıktı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akalın, muhabirlerin çok zayıfladığını söylemesi üzerine kendisini dünyaca ünlü yıldız Kim ile kıyasladı. Akalın, "Kim Kardashian'ı koyun yanıma; onun beli mi, benim belim mi?" diyerek kahkaha attı. Emrah Karaduman'ın albümünde şarkı söyleyen şarkıcı, klibini Aleyna Tilki'nin yönetecek olmasıyla ilgili de şöyle konuştu: "Aleyna'nın ilk klibini çok beğenmiştim. Stüdyoda karşılaştık, 'Klibi çeksen hoş olur' dedim. O da heyecanlandı. Benim şarkı patlayacak."
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