‘Kardashian mı, yoksa ben mi?’

Demet Akalın
, önceki akşam Bayrampaşa
'da yer alan Lionel Hotel'in ikinci yıl kutlamasında sahneye çıktı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akalın, muhabirlerin çok zayıfladığını söylemesi üzerine kendisini dünyaca ünlü yıldız Kim Kardashian
ile kıyasladı. Akalın, "Kim Kardashian'ı koyun yanıma; onun beli mi, benim belim mi?" diyerek kahkaha attı. Emrah Karaduman'ın albümünde şarkı söyleyen şarkıcı, klibini Aleyna Tilki'nin yönetecek olmasıyla ilgili de şöyle konuştu: "Aleyna'nın ilk klibini çok beğenmiştim. Stüdyoda karşılaştık, 'Klibi çeksen hoş olur' dedim. O da heyecanlandı. Benim şarkı patlayacak."