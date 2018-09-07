Koray Avcı’yı yağmur bile durduramadı

Kendine has tarzı ile son yıllarda adından sıkça söz ettiren Koray Avcı
, önceki akşam, SABAH ve atv'nin ana medya sponsoru olduğu Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında ilk kez Harbiye Açıkhava
'da konser verdi. Konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avcı, şöyle konuştu: "Çok heyecanlıyım; ellerim, ayaklarım titriyor. Az önce gözlerim doldu, kendimi tutamadım. Burada sahneye çıkmayı çok istiyordum." AÇIKHAVA'YI DOLDURDU
Gecede kendi şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin unutulmaz eserlerini de seslendiren Avcı, yaklaşık üç saat sahnede kaldı. Harbiye Açıkhava'yı hınca hınç dolduran sanatçı, şarkılarını yağmur altında binlerce seveni ile beraber seslendirdi. Avcı gecenin sonuna doğru, sahneye rapçi Summer Cem'i davet etti. Ünlü rapçi, sahnede dünya listelerinde üst sıralarda yer alan şarkısı 'Tamam Tamam'ı seslendirdi. Koray Avcı, şiddetli yağmura rağmen, seyircinin ısrarı üzerine geceyi yarım saat daha uzattıktan sonra konserini noktaladı. ÇOCUKLARI UNUTMADI
ÇOCUKLARA karşı hassasiyeti ile bilinen Koray Avcı, Açıkhava konserinde de minikleri unutmadı. Avcı, Mardin
Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nden gelen çocukları sahnesinde ağırladı. Minik hayranları, çiçek takdim ettikleri sanatçıyı Mardin'e davet etti.