‘Oğulcan fazla harcama diyor’

Seda Sayan
, önceki gün Etiler'deki bir eczaneden çıkarken objektiflere takıldı. Tiroid hastalığı için ilaç almaya geldiğini belirten Sayan, gazetecilerle sohbet etti. 9 milyon TL'ye Levent'teki bir rezidanstan daire aldığı haberleriyle gündeme gelen Sayan, yeni ev almadığını belirtip ekonomik işlerle oğlunun ilgilendiğini anlattı: "Satın almadım. Ben rezidans yaşantısını seviyorum. O rezidans da çok güzel, konumu güzel. Etiler'deki evimi de satmadım. Onlarla Oğulcan ilgileniyor. Ben çalışıyorum, Oğulcan'ın eline para veriyorum. Oğulcan, ekonomiden sorumlu aile bakanımız; sülaleye artık Oğulcan bakıyor. İşletme okudu, master'ını da yaptı. O nedenle bütün sülaleyi geçindirme, ekonomiyi planlama ondan sorulur. Ben karışmıyorum, çok rahatım. Oğulcan, bana harçlık veriyor ama bazen çok acımasız davranıyor. Bana 'Kredi kartlarında biraz frene bas' diyor." 'OĞLUMA HER ŞEY YAKIŞIR'
SEDA Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in geçtiğimiz günlerde katıldığı Burning Man festivalinde renkli taytla kombinlediği kostümünün çok konuşulmasıyla ilgili şöyle konuştu: "Orası zaten kostümle anılan bir festival. Dolayısıyla bütün gençler öyle giyiniyor. Yılda bir gittikleri bir festival. Olabilir, benim oğluma her şey yakışır. O ailesine düşkün, nerede ne yapacağını bilen bir çocuk."