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’ dosyası kapandı

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 7.9.2018
‘Sinsirella’ dosyası kapandı
17 Mart'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser veren , konserin ardından kendisine sosyal medyada '' diyen şarkıcı Hatice'yi şikayet etmişti. Sanat camiasındaki arkadaşlarından destek göremediğini belirterek sosyal medyada dert yanan Coşkun'un bu açıklamasına; Hatice'den 'Sinsirella' gibi ithamlarla dolu bir yanıt gelmişti. Coşkun, Hatice'nin bu paylaşımlarının ardından savcılığa başvurarak, Hatice'nin cezalandırılmasını istedi. Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Hatice, "Konserine gitmediğim için tahrik içerikli mesajlar paylaştı. Yaşanan tartışma sonrası ben de karşı göndermede bulundum" ifadelerini kullandı.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ
Savcılık, Hatice'nin söylediği sözlerin eleştiri ve kapsamında kaldığını beyan ederek, Aylin Coşkun'un şikayetini takipsizlikle sonuçlandırdı.
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‘Sinsirella’ dosyası kapandı
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