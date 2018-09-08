Müslüm Gürses'in sazı Şahin Kendirci'nin olacak

Gerçek hayat hikayelerini sinemaya taşıyan Mustafa Uslu, 'Ayla'dan sonra yine hepimizi derinden etkileyecek bir filmi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor: 'Müslüm'. 26 Ekim'de vizyona girecek 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'in çocukluğunu Şahin Kendirci oynuayacak. Kendirci, önceki gün önce 2013 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçının mezarını ziyaret etti, ardından eşi Muhterem Nur ile bir araya geldi. Filmin ilk kurgusunu izleyen ve çok etkilendiği söyleyen Muhterem Nur; Müslüm Gürses'in bazen mutlu ama çoğunlukla acılarla geçen çocukluğuna hayat veren Şahin Kendirci'yi çok başarılı bulduğunu ve Müslüm Gürses'e de çok benzettiğini söyledi.