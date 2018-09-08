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Gürses'in sazı Şahin Kendirci'nin olacak

filminde ’in gençliğini oynayan Şahin Kendirci, Muhterem Nur’u ziyaret etti. Nur, “Müslüm’ün püsküllü sazını sana hediye edeceğim” dedi

ÖMER KARAHAN
ÖMER KARAHAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 8.9.2018 10:58 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 11:02
Müslüm Gürses'in sazı Şahin Kendirci'nin olacak

Gerçek hayat hikayelerini sinemaya taşıyan Mustafa Uslu, 'Ayla'dan sonra yine hepimizi derinden etkileyecek bir filmi izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor: ''. 26 Ekim'de vizyona girecek 'Müslüm' filminde 'in çocukluğunu Şahin Kendirci oynuayacak. Kendirci, önceki gün önce 2013 yılında aramızdan ayrılan usta sanatçının mezarını ziyaret etti, ardından eşi Muhterem Nur ile bir araya geldi. Filmin ilk kurgusunu izleyen ve çok etkilendiği söyleyen Muhterem Nur; Müslüm Gürses'in bazen mutlu ama çoğunlukla acılarla geçen çocukluğuna hayat veren Şahin Kendirci'yi çok başarılı bulduğunu ve Müslüm Gürses'e de çok benzettiğini söyledi.

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Müslüm Gürses'in sazı Şahin Kendirci'nin olacak
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