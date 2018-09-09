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Ünlü oyuncu 20 gündür cezaevinde

Ünlü oyuncu , 2007'de karıştığı bir olay yüzünden cezaevine girdi. Bayraktar'ın 20 gündür cezaevinde olduğu ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 9.9.2018 15:17 Güncelleme Tarihi: 9.9.2018 15:18
Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

Ünlü oyuncu , geçmişte karıştığı bir olay yüzünden cezaevine girdi. 2007 yılında baba yadigarı olan ruhsatsız silahla kavgaya karışan oyuncunun uzun zamandır süren davası sonuçlandı. Hürriyet'in haberine göre; ruhsatsız silah bulundurmaktan yargılanan Bayraktar, kesinleşen 6 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

GEÇEN YIL DA BİR KAVGAYA KARIŞMIŞTI

36 yaşındaki oyuncu geçen yıl da bir kavgaya karışmış, Cihangir'deki bir kulübü basarak iki kişiyi yaraladığı haberleriyle gündeme gelmişti.

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Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde
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