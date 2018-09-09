Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar 20 gündür cezaevinde

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar, geçmişte karıştığı bir olay yüzünden cezaevine girdi. 2007 yılında baba yadigarı olan ruhsatsız silahla kavgaya karışan oyuncunun uzun zamandır süren davası sonuçlandı. Hürriyet'in haberine göre; ruhsatsız silah bulundurmaktan yargılanan Bayraktar, kesinleşen 6 aylık hapis cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

GEÇEN YIL DA BİR KAVGAYA KARIŞMIŞTI



36 yaşındaki oyuncu geçen yıl da bir kavgaya karışmış, Cihangir'deki bir kulübü basarak iki kişiyi yaraladığı haberleriyle gündeme gelmişti.