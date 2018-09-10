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sevgisini sahneye taşıdı

Giriş Tarihi: 10.9.2018
Beşiktaş sevgisini sahneye taşıdı
AŞK şarkılarının sevilen sesi , SABAH ile atv'nin medya sponsoru olduğu Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında önceki akşam Sahnesi'ndeydi.

6 BİN KİŞİ İZLEDİ
Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen konserde Altun, sevgisini sahneye taşıdı. Siyah gece; Altun'un bembeyaz kıyafeti, beyaz gülleri ve 6 bin kişinin telefon ışıkları ile aydınlandı. Konserin ikinci yarısında ise baştan ayağa simsiyah giyinen ünlü şarkıcı, ud performansı ile dinleyicileri mest etti. Türk sanat müziği eserlerini de seslendiren Altun, "Burası benim için çok önemli bir sahne. İlk kez Harbiye'de yalnız şarkı söylüyorum. Bunun heyecanı var üzerimde" diye konuştu.
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Beşiktaş sevgisini sahneye taşıdı
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