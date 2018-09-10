AŞK şarkılarının sevilen sesi Hakan Altun
, SABAH ile atv'nin medya sponsoru olduğu Turkcell Yıldızlı Geceler kapsamında önceki akşam Harbiye Açıkhava
Sahnesi'ndeydi. 6 BİN KİŞİ İZLEDİ
Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen konserde Altun, Beşiktaş
sevgisini sahneye taşıdı. Siyah gece; Altun'un bembeyaz kıyafeti, beyaz gülleri ve 6 bin kişinin telefon ışıkları ile aydınlandı. Konserin ikinci yarısında ise baştan ayağa simsiyah giyinen ünlü şarkıcı, ud performansı ile dinleyicileri mest etti. Türk sanat müziği eserlerini de seslendiren Altun, "Burası benim için çok önemli bir sahne. İlk kez Harbiye'de yalnız şarkı söylüyorum. Bunun heyecanı var üzerimde" diye konuştu.