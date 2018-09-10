Hasan Saltık: CHP başarısız, iktidara gelse ülkeyi yönetecek kadrosu yok!

Yaptığı çalışmalarla uluslararası alanda en prestijli ödülleri kazanan, Anadolu müziğinin dünyaya açılan yüzü olarak adlandırılan Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, GÜNAYDIN'a konuştu. Yurtsever bir anlayışla Türkiye'nin müzik kültürüne katkıda bulunmak amacıyla müzik projelerini hayata geçirdiğini söyleyen Saltık, "Kazandığım parayı yine bu topraklara yatırıyorum" dedi.

Yaşadığımız coğrafyanın unutulmaya yüz tutmuş ezgilerini günümüze taşıyan birçok projeye imza attınız. Neydi sizi bu ezgilerin peşine düşüren şey?

Sektöre ilk girdiğimde bu coğrafyada çok zengin bir müzik mirası olduğunu ama bununla ilgili araştırmaların az olduğunu fark ettim ve paramın bir bölümünü bu araştırmalara yatırdım. Eski Osmanlı kayıtlarından azınlıkların ezgilerine kadar kaybolmaya yüz tutmuş müzikleri bugüne taşıdım. Yaptığım bu çalışmalar başlarda bölücülük diye algılandı ama zamanla aslında Kalan Müzik olarak çalışmalarımızın ülkemizin ne kadar yararına olduğu anlaşıldı. Bu çalışmaları, yurtsever bir anlayışla ülkemin müzik kültürüne katkı sunmak amacıyla yaptım. Bugün hâlâ müzik kültürümüzün daha derin araştırılması için bütçe ayırıyorum. Ticari işler de yapıyoruz ama Kalan Müzik'i bu noktaya taşıyan şey, müzik arşivlerini bir araya getirmek ve bunları gençlere sunmaktır.



BİZ KRİZDEN ETKİLENMİYORUZ

Müzik kültürümüzün yaşatılması açısından bu çalışmalar gerçekten çok kıymetli. Peki bunları yaparken ticari açıdan risk aldığınızı düşünüyor musunuz?

İlk başta bu çalışmaları yaparken bizimle dalga geçiyorlardı. Ne yapmaya çalıştığım başta anlaşılmadı ama zamanla görüldü ki; arşivlerimiz bizi müzik şirketi olarak çok zenginleştirdi.

Zengin arşive sahip olduğumuz için en popüler film ve dizi müziklerini biz yaptık; mesela, 'Hatırla Sevgili', 'Elveda Rumeli'.

Şimdi de 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin müziklerini biz yapıyoruz. Bu dizilerde kullanılan türkülerin tarihi 200-300 yıl önceye dayanıyor. Geleceği görerek adım attım hep. Zamanında yaptığımız araştırmaların sonucunda dünyada bile birçok plak şirketi batarken, biz krizden etkilenmiyoruz.

Hayata geçirdiğiniz projelerle Anadolu'yu dünyaya açtınız, birçok prestijli ödül aldınız.

Çalışmalarınızın özellikle uluslararası alanda bu kadar ilgi göreceğini bekliyor muydunuz?

Hiç beklemiyordum, zaten uluslararası alanda ödül almak için de yapmadım. Türkiye'de müzik alanında eksiklikler vardı, bunu tamamlamak amacıyla yaptım. Yurtsever bir insan olarak ödülden öte benim için önemli olan, ülkemin kültürüne katkı sağlamak ve onu dünyaya tanıtmaktır.