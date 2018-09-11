Açıkhava’da Zara’lı final

SABAH
ile atv'nin medya sponsoru olduğu Turkcell Yıldızlı Geceler konserleri, önceki akşam ünlü şarkıcı Zara
ile sona erdi. Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen konserde Zara'ya sürpriz isimler de eşlik etti. Ünlü şarkıcı; sahnesinde ağırladığı Özlem Özdil ile 'Seher Yeli' şarkısını seslendirirken, Manga grubunun solisti Ferman Akgül
ile de Aşık Veysel
'in 'Kara Toprak' eserini söyledi. Konserin bir diğer sürprizi ise Youtube grubu Kafalar'dı. Kafalar, danslarıyla Zara'ya eşlik etti. 'METAL DİNLERDİM'
Ardından sahneye çıkan ünlü müzisyen Cahit Berkay, Zara ile birlikte 'Selvi Boylum' ve 'Dostum Dostum' şarkılarını seslendirdi. Konser öncesi soruları yanıtlayan Zara, tarifsiz duygular içinde olduğunu belirterek şunları söyledi: "20'li yaşlarımda metal ve rock dinlerdim, halk müziğini sonradan keşfetmiştim. Bu gece gençliğime de gitmek istiyorum. Türkiye'nin en önemli saz üstatlarıyla çalışıyorum, bu gece hepsi bir arada." Geçtiğimiz aylarda yaptığı kazayla ilgili de konuşan ünlü şarkıcı, "Bu hayatın, Allah tarafından bana hediye edilmiş ikinci bir hayat olduğuna inanıyorum. Kazayı annemin duymasını istememiştim ama her şey çok çabuk oldu. Daha alacak nefesimiz varmış demek ki" diye konuştu. Gözleri dolan Zara, yeni bir film projesinde yer alacağını da söyledi.