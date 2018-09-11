Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > ‘Eşkıya’ya iki yeni transfer

‘Eşkıya’ya iki yeni transfer

İLKER GEZİCİ
İLKER GEZİCİ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018
‘Eşkıya’ya iki yeni transfer
ATV'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi yeni sezona iki yeni oyuncuyla başlıyor. Fenomen dizinin kadrosuna hangi ünlü isimlerin katılacağı merak ediliyordu. Diziye ilk etapta ve dahil oldu. Üstündağ, sosyal medya hesabından senaryonun fotoğrafını 'Hadi Bismillah' notuyla paylaştı. Üstündağ'ı takipçileri ve oyuncu arkadaşları tebrik ederek başarılar diledi. 'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Muro' tiplemesiyle ünlenen Üstündağ, 'Çukur' dizisinin ilk bölümünde rol almıştı. Yine 'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Bulut' karakteriyle adından bahsettiren Hüseyin Avni Danyal da birçok başarılı dizide rol almıştı. Çekimleri devam eden 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisine dahil olacak kadın oyuncu arayışı ise sürüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Eşkıya’ya iki yeni transfer
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN