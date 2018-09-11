Klarnet Festivali’nde müzik ve spor buluştu

HER
yıl olduğu gibi müzikseverleri birbirinden farklı etkinlikler ve konserlerle buluşturmayı amaçlayan 7.
Uluslararası Klarnet Festivali
, cumartesi günü açık hava etkinlikleriyle start verdi. Kadıköy
ve Beşiktaş iskelesi ile Maçka Parkı'nda gerçekleştirilen Mert Erşahin ve Grup 27 konserlerine çok sayıda dinleyici katıldı.
Sanat yönetmenliğini Serkan Çağrı
'nın üstlendiği festivale, Çağrı da ailesiyle birlikte katıldı.
Festivalin ikinci gününde ise yine rengarenk görüntüler vardı. Spor ile müziğin iç içe geçtiği 'Nefes Terapi' etkinliği, yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.
Yaklaşık üç saat boyunca spor kıyafetleriyle Klarnet Festivali tarafından alana konulan yoga matları üzerinde yogadan zumbaya kadar çeşit çeşit etkinlik yapan Caddebostan sakinleri, hem spor yaptı, hem de eğlence dolu bir hafta sonu geçirdi.
Festivalde yoga dersini ise Klasik Yoga ve Farkındalık Merkezleri kurucusu ve yazar Mert Güler verdi.