Kore’den 40 kişilik ekip geldi

Yılmaz Erdoğan
'ın yazıp yönettiği ve başrolünü oynadığı 'Organize İşler
2' filminin çekimleri, geçtiğimiz hafta tamamlandı. Film için Kore'den 40 kişilik bir ekip Türkiye'ye geldi. Koreli ekip, filmin teknik ekibine dahil olarak iki hafta boyunca İstanbul
'da çalıştı. Filmin 350 kişilik prodüksiyon ekibiyle birlikte görev yapan Koreliler, aksiyon sahnelerinin planlanmasında görev aldı. İstanbul Boğazı
'ndaki ve karadaki çekimlerle, helikopterlerle yapılan hava çekimlerinde çalışan Koreliler; aksiyon sahnelerinin yanı sıra İstanbul'un güzelliklerini yansıtan görüntülere de katkı sağladı. 'Organize İşler 2', 4 Ocak'ta vizyona girecek.