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Kore’den 40 kişilik ekip geldi

2’ filminin aksiyon sahneleri için Kore’den 40 kişilik bir ekip Türkiye’ye geldi. O ekip, ’la geceli gündüzlü çalıştı

Giriş Tarihi: 11.9.2018
Kore’den 40 kişilik ekip geldi
'ın yazıp yönettiği ve başrolünü oynadığı ' 2' filminin çekimleri, geçtiğimiz hafta tamamlandı. Film için Kore'den 40 kişilik bir ekip Türkiye'ye geldi. Koreli ekip, filmin teknik ekibine dahil olarak iki hafta boyunca 'da çalıştı. Filmin 350 kişilik prodüksiyon ekibiyle birlikte görev yapan Koreliler, aksiyon sahnelerinin planlanmasında görev aldı. 'ndaki ve karadaki çekimlerle, helikopterlerle yapılan hava çekimlerinde çalışan Koreliler; aksiyon sahnelerinin yanı sıra İstanbul'un güzelliklerini yansıtan görüntülere de katkı sağladı. 'Organize İşler 2', 4 Ocak'ta vizyona girecek.



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Kore’den 40 kişilik ekip geldi
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