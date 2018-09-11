‘Toplantıda tanıştık, bir yıl sonra evlendik’

Ağustos 2016'da ünlü şarkıcı Berkay ile evlenen, geçtiğimiz yıl da kızı Arya'yı kucağına alan Özlem Ada Şahin
, eşiyle tanışma hikayelerini anlattı. Evlenmeden önce modellik yapan Şahin, "Beni Berkay'ın klibinde oynatmak istediler. Bu nedenle toplantı yaptık ve orada tanıştık. Bir yıl sevgili olduk, sonrasında da evlendik" diye konuştu. 'ÖNCELİĞİM KIZIM ARYA'
Bundan sonra modelliğe devam etmeyeceğini söyleyen Şahin, "Anne olduktan sonra önceliklerim değişti. Artık her şeyden önce kızım Arya geliyor" dedi. Özlem Ada Şahin, Berkay'ın klibi için görüşme yapmasına rağmen klipte rol almamıştı.