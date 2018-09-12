Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Günaydın Haberleri > Bakanlık Nihat Doğan soruşturmasına dahil oldu

Bakanlık soruşturmasına dahil oldu

Türkücü 'ın 11 ve 16 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bahse konu çocukların yaşlarının 18'den küçük olması üzerine soruşturmaya müdahil olmak için harekete geçti

Giriş Tarihi: 12.9.2018 17:21
Bakanlık Nihat Doğan soruşturmasına dahil oldu

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

'ın 11 ve 16 yaşında iki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bahse konu çocukların yaşlarının 18'den küçük olması üzerine soruşturmaya müdahil olmak için harekete geçti. Bakanlık yetkililerinin aile ile irtibata geçtiği öğrenildi.

AİLE ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ

Reşit olmayan iki kız çocuğunu evinde alıkoyduğu iddiasıyla gündeme gelen Nihat Doğan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. 11 ve 16 yaşlarındaki iki kızın ailesi, Nihat Doğan hakkındaki şikâyetlerinden vazgeçtikleri yönünde savcılığa dilekçe verdi. Ayrı ayrı dilekçe veren anne ve baba "Olay bize yanlış aksettirilmiş. Tamamen yanlış anlaşılma söz konusu… Nihat Doğan'dan şikayetçi değiliz" dedi.

Son dakika haberi: Nihat Doğan olayıyla ilgili yeni gelişme! İki kızın ailesi...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakanlık Nihat Doğan soruşturmasına dahil oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN