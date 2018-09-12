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Başkan sette

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Başkan sette
5 Ekim'de beyazperdede seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan ' Muhafızları Ab-ı Hayat Çeşmesi' setini Başkanı ziyaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı olan film, çocuklar tarafından büyük beğeni toplayan 'İstanbul Muhafızları' çizgi dizisini sinema salonlarında sinemaseverlerle buluşturacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, set ziyaretinde film hakkında bilgi aldı. 6 milyon çocuğun severek izlediği çizgi dizinin çekimleri, Hidiv Kasrı, Yerebatan Sarnıcı, Hz. Yuşa Tepesi, Büyük Valide Han, 2. Mahmud Bendi, Balat sokakları ve Sultanahmet'te gerçekleşti. Yönetmen koltuğunda Çağrı Cem Bayraklı'nın oturduğu filmin başrollerini Funda Güray ve Lemi Filozof paylaşıyor.
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