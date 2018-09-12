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liler’i coşturdu

Giriş Tarihi: 12.9.2018
Kenan Doğulu İzmirliler’i coşturdu
, önceki akşam Kerki ve Solfej'in düzenlediği konserler kapsamında turnesi devam eden Kenan Doğulu, geçtiğimiz akşam İzmirli hayranlarına muhteşem bir müzik ziyafeti yaşattı. İzmir 87. Enternasyonel Fuarı kapsamında sahneye çıkan sanatçıyı dinlemeye yaklaşık yüz bin kişi gitti. Alanda ayak basacak yerin kalmadığı konserde, Doğulu hayranları sanatçının her bir şarkısına eşlik etti. Turnesine devam edecek olan Doğulu'nun yeni konser programı ise şöyle: 28 Eylül Cuma-Bursa Açıkhava Tiyatrosu, 6 Ekim Cumartesi- Antalya Konyaaltı Açıkhava 13 Ekim Cumartesi- İzmir Fuar Açıkhava, 26 Ekim Cuma-Ankara Cogresium.
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Kenan Doğulu İzmirliler’i coşturdu
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