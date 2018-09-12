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‘Şöhrete sarılıp uyunmuyor’

Giriş Tarihi: 12.9.2018
‘Şöhrete sarılıp uyunmuyor’
Geçtiğimiz günlerde konseri sırasında bayılan , önceki gün Bebek'teydi. Sali, yaşadığı rahatsızlıkla ilgili şöyle konuştu: "Hipoglisemi hastasıyım. Kan şekerimin düşmesi sonucu bir baygınlık geçirdim. Son bir ay çok yoğun çalıştım, hipogliseminin en sevmediği şey yorgunluk. Şu an bomba gibiyim." Sali'ye muhabirler "Sevgilim olsaydı, gelip beni hastaneye götürseydi' demişsiniz, doğru mu" diye sordu. Sali, şöyle cevap verdi: "Kasım'da aşk başkadır deyip Kasım'ı bekliyorum. Marliyn Monroe, 'Şöhret güzel ama gece ona sarılıp uyuyamıyorsunuz' diyor. Bütün sevenlerim yanımdaydı ama insanın sevgilisinin ilgilenmesi çok başka."
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