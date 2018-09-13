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Açıkhava konserleri yeniden Erçetin ile başladı

Giriş Tarihi: 13.9.2018
Açıkhava konserleri yeniden Erçetin ile başladı
Performansı kadar yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de dikkat çeken , BKM organizasyonuyla gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri kapsamında muhteşem bir konsere imza attı. Erçetin, izleyicilerine hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir müzik şöleni yaşattı. Hayranlarının coşkusu karşısında çok mutlu olduğunu söyleyen Erçetin, şarkılarını sevenleriyle birlikte söyledi. Denizbank Açıkhava Konserleri etkinlik takvimi ise şöyle: Bu akşam Anadolu Ateşi, 14 Eylül Cuma-Kenan Doğulu, 18 Eylül Salı-Erol Evgin, 19 Eylül Çarşamba- Sertab'ın Müzikali, 21 Eylül Cuma- Edip Akbayram, 26 Eylül Çarşamba- Sertab'ın Müzikali.
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Açıkhava konserleri yeniden Erçetin ile başladı
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