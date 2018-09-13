Çağla Şıkel'e büyük şok!

Müvekkillerinin canlı yayın programı olduğu için duruşmaya katılamadığını belirten sanık avukatları bir sonraki celsede Şıkel'i hazır edeceklerini beyan ettiler. Avukatlar ayrıca, Şıkel'in muhasebecisi Erdal D. tarafından dolandırıldığını, buna ilişkin daha önce suç duyurusunda bulunduklarını ve bahse konu soruşturmanın akıbetinin ilgili savcılıktan sorulmasını talep ettiler.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Şıkel'in bir sonraki celsede ya da celse arasında savunmasının alınmasına hükmetti. Şıkel'in, eski muhasebecisi hakkında yaptığı suç duyurusuna ilişkin soruşturma evraklarının ilgili savcılıktan istenmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

Öte yandan, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda İstanbul Adliyesi'nde gelerek, kendisinden tahsil ettiği vergi borçlarını yatırmayarak kendisini 3,5 milyon liralık zarara uğrattığını öne sürdüğü eski muhasebecisi Erdal D.'den şikayetçi olmuş ve ifade vermişti. Şıkel ve Tatlıtuğ'u zarara uğrattığı öne sürülen kişinin aynı muhasebeci Erdal D. olduğu öğrenildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı "ihbar eden" sıfatıyla, Çağla Şıkel ise "şüpheli" olara yer alıyor.

İddianamede, Şıkel'in Beşiktaş Vergi Dairesi vergi mükellefi olduğu, 2013 yılı hesap ve işlemlerinin Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından vergi incelemesine tabi tutulduğu belirtiliyor. Şıkel'in, 2013 yılında muhtelif firmalar tarafından düzenlenen gerçek bir alış satışa dayanmayan sahte faturaları kullandığı, bahse konu bu faturaları ilgili dönemlerde gider hesaplarına kaydederek gelir vergisine esas serbest meslek kazancının hesaplanmasında dikkate aldığı, ayrıca söz konusu faturalarda yer alan KDV'leri haksız yere indirim konusu yaptığı ve bu suretle atılı suçu işlediği kaydediliyor.

Şıkel'in "Zincirleme şekilde Vergi Usul Kanununa muhalefet" suçundan 3 yıl 9 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.