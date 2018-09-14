Futbolun süper gecesine ünlü akını

Türkıye Futbol Federasyonu (TFF) ve Digiturk, 12 Eylül gecesi düzenledikleri Futbolun
Süperleri ödül töreniyle Türk futbol ailesini görkemli bir organizasyonda bir araya getirerek, 2017-2018 Spor Toto Süper Lig
İlhan Cavcav Sezonu'nun en iyilerini ödüllendirdi. Futbolseverlerin oyları, Türk futbolunun efsane isimlerinden oluşan özel jüri ve Spor Toto Süper Lig takımlarının oyuncularının seçimleriyle belirlenen kazananlar; spor, sanat, iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı törenle ödüllerini aldı. Gecede sahneye çıkan Murat Boz
. mini bir konser verdi.