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süper gecesine ünlü akını

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018
Futbolun süper gecesine ünlü akını
Türkıye Futbol Federasyonu (TFF) ve Digiturk, 12 Eylül gecesi düzenledikleri Süperleri ödül töreniyle Türk futbol ailesini görkemli bir organizasyonda bir araya getirerek, 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun en iyilerini ödüllendirdi. Futbolseverlerin oyları, Türk futbolunun efsane isimlerinden oluşan özel jüri ve Spor Toto Süper Lig takımlarının oyuncularının seçimleriyle belirlenen kazananlar; spor, sanat, iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı törenle ödüllerini aldı. Gecede sahneye çıkan . mini bir konser verdi.
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Futbolun süper gecesine ünlü akını
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